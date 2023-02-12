В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Report.

Инцидент зарегистрирован в селе Шиштепе.

Так, в результате столкновения двух автомобилей, на месте ДТП скончалась Тарана Бадир гызы Нагиева 1971 года рождения. Получив телесные повреждения различной степени тяжести госпитализированы — Назрин Вугар гызы Нагиева 2005 г. р., Насиба Вагиф гызы Нагиева 1975 г. р., Маис Рафиев (1989 г.р.) и граждане Афганистана — Абдулвахаб Алави, 1980 г.р.), Мухаммед Мехди Ахмади, 1984 г.р. и Саяд Назари,1998 г.р.

По факту ведется расследование.