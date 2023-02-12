Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как «очень высокий» риск распространения в мире холеры. Как отмечает ВОЗ в опубликованном в субботу в Женеве информационном бюллетене, по состоянию на 1 февраля в мире из 18 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания, и, согласно прогнозам, в ближайшие месяцы таких стран может стать больше.

«С 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась», — отметили в ВОЗ.

«Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — говорится в сообщении.

«По состоянию на 1 февраля 2023 года, по меньшей мере из 18 стран продолжали поступать сообщения о случаях холеры. Поскольку в соответствии с сезонными моделями большие части мира в настоящее время находятся в периоде низкой или межэпидемической передачи, это число может увеличиться в ближайшие месяцы», — прогнозирует ВОЗ.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность, связанная с холерой. Многие страны «сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы». В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке — 2,9%, что представляет собой «значительное превышение допустимого уровня», составляющего менее 1%, и «является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие». При этом, согласно предварительным данным, аналогичная тенденция имеет место в 2022 и 2023 годах, констатировали в ВОЗ.

В организации напомнили, что за последние два столетия в мире было зарегистрировано семь пандемий холеры.