«По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерством обороны продолжается осуществление мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Из базы снабжения Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны в братскую страну были отправлены полевые зимние палатки, одна партия которых была переправлена автомобильным, а другая — воздушным транспортом», — сообщили в Минобороны.