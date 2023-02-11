«Военно-медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше», — сообщили в Минобороны.

В координации с представителями Министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции наши военные врачи успешно провели еще 8 хирургических операций, оказали амбулаторную помощь 62 пострадавшим.

В общей сложности опытным медицинским персоналом Азербайджанской Армии было выполнено 25 хирургических операций, проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 196 пострадавшим от землетрясения.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим, их скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни наш военно-медицинский персонал высокопрофессионально продолжает свою деятельность в братской стране.