СБУ заочно предъявила подозрение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Его обвиняют в совершении умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также в оправдании действий России в Украине.

Отмечается, что с 2014 года по настоящее время Бастыркин создавал на захваченных территориях Украины органы уголовного судопроизводства — так называемые «региональные подразделения следственного комитета РФ». В результате, было возбуждено более 2 тысяч уголовных дел в отношении граждан Украины.