Телеграмм-каналы в РФ и Украине публикуют видео атаки подводного беспилотника, который подорвал мост в Затоке (Одесская область).

Издание The Insider пишет, что геолоцировало видео — и что на нем действительно снят мост в Затоке. Согласно дате, которая видна на кадрах, удар был нанесен 10 февраля в 19:28.

Как утверждают источники издания, атакованный мост — единственный прямой путь на юго-запад Одесской области. В случае его закрытия добраться в города можно только через Молдову. «Военкор» ВГТРК Евгений Поддубный называет мост «воротами для западной техники, боеприпасов и западных и советского образца», которые поставляют Украине ее союзники.

Россия наносила удары по мосту и ранее. В последний раз это произошло 14 января.