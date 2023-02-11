Граждане РФ больше не смогут насладиться такими бестселлерами мира кино, как мультфильм «Король лев» и рождественский фильм «Один дома».

Россиян могут окончательно лишить доступа к контенту американской киностудии Disney. Уже с марта 2023 года на российских видеосервисах больше нельзя будет посмотреть продукцию компании, сообщает УНИАН.

В частности, такие популярные работы, как мультфильм «Король Лев» и рождественский фильм «Один дома» просто станут недоступными для граждан РФ, пишут «Ведомости», ссылаясь на свои источники в онлайн-кинотеатрах.

После вторжения РФ на территорию Украины американская компания Disney прекратила прокат своих новинок в России, однако контент студии все еще присутствует в библиотеках онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви», Okko.

Как сообщили источники журналистам, уже в марте 2023 года контракты с Disney об использовании продукции компании закончатся. Говорят, что киностудия еще в 2022 году отказалась продлевать сделку и заключать новые, договоренности об использовании своего контента с российскими видеосервисами.