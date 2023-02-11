11 февраля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В работе совещания приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений.

Сначала присутствующие почтили память о погибших в результате землетрясения в братской Турции.

Министр обороны довел до сведения участников совещания поручения президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об оказании всесторонней помощи братской стране.

Генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил военнослужащих и членов их семей, принимавших активное участие в сборе помощи для пострадавших от землетрясения в Турции в пунктах сбора, организованных в соответствующих воинских частях Министерства обороны.

Высоко оценив деятельность, проводимую командированным в Турцию военно-медицинским персоналом в Кахраманмараше, министр особо подчеркнул, что азербайджанская армия всегда рядом с братской Турцией.

З.Гасанов довел до участников совещания поставленные Верховным главнокомандующим задачи, связанные с постоянной боеготовностью подразделений Азербайджанской Армии, после чего выслушал доклады о результатах проверки боеспособности подразделений.

Высоко оценив результаты проверок, министр дал соответствующие указания должностным лицам по организации мероприятий боевой подготовки в условиях, максимально приближенных к реальному бою.

Была подробно проанализирована оперативная обстановка на границе и на наших территориях в Карабахском экономическом районе, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. З.Гасанов дал конкретные поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз.

Коснувшись проведенных в Карсе «Зимних учений – 2023», З.Гасанов отметил, что министры обороны Азербайджана и Турции солидарны во мнении о высоком профессионализме военнослужащих, участвовавших в учениях.