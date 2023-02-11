Визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу был приурочен к открытию новой страницы в деле помощи Запада Украине в войне против России. На самом же деле все началось намного раньше, а именно с конца 2022 года, когда лидер Украины посетил с официальным визитом США, где по итогам этой встречи получил американские танки, ракеты и дополнительную военную помощь. С этого начался новый этап, или, скажем, переход на новый этап получения техники и поддержки со стороны Запада.

Последовательности президента Украины можно только удивляться. Уже в эти дни, когда на Западе приняли стратегическое решение передать Украине танки, правда не все последние, и не все сразу, а постепенно, он полетел не в Париж в первую очередь, и даже не в Берлин, а в Лондон.

Именно Великобритания и США являются главным союзниками Украины в войне против России. Берлин, Париж, и в целом ЕС начали оказывать поддержку под давлением Лондона и Вашингтона, а также восточноевропейских стран.

Тем не менее, реальность на сегодня такова, что, если в Вашингтон Зеленский летел за танками и получил их, то в Лондон, Париж и Брюссель он летел за истребителями. Сказать, что ничего из этого не вышло, нельзя, поскольку официальный представитель офиса Украины Михаил Подоляк уже заявил, что истребители будут.

Даже вопреки сообщениям о том, что Великобритания пока ничего не передает. Информация о том, что они будут обучать украинских летчиков уже есть однако. Тем не менее, российский эксперт Михаил Магид, говоря о помощи Запада Украине, считает, что Запад недостаточно передает Украине вооружений для широкомасштабного наступления.

«Да, США сейчас отправляют много оружия Украине и пытаются стабилизировать фронт, но они вели тайные переговоры с Россией, когда Уильям Бернс летал в Москву. Согласно публикациям, которые сейчас есть, они предложили 20% украинских земель в обмен на прекращение огня. Поэтому определить реальную политику Вашингтона в отношении Киева очень сложно», — сказал собеседник Minval.az Михаил Магид.

По его словам, США поставляют Украине оборонительное оружие, но не для наступления.

«Американцы обещали поставить 31 танк «Абрамс» через год. Это практически ничто против тысячи российский танков. Очень долго обсуждалась поставка дальнобойных ракет, которые могли бы быть полезны для украинского наступления, сейчас они эти ракеты получили, но как опять сообщают западные СМИ, после того, как они удостоверились в том, что Украина не будет использовать эти ракеты против территорий России», — добавил эксперт.

Ранее Bloomberg писал о том, что эти ракеты будут доставлены Украине не раньше, чем через 9 месяцев. Однако как пишут американские СМИ, они не считают Крым территорией России, а потому этими ракетами можно бить и по территории Крыма, а это уже «красные линии» в российском видении данного вопроса.

Иными словами, пока все идет к тому, что ближе к лету ситуация будет эскалировать и дальше. Даже несмотря на ряд заявлений украинских официальных лиц, Магид считает, что все разговоры вокруг истребителей – это всего лишь разговоры.

«В США и в целом на Западе нет пока решения отправить боевые самолеты в Украину. Поэтому сейчас Россия не идет на компромисс с США, поскольку при такой позиции Вашингтона создается впечатление, что у нее появляется шанс на победу, и они готовы отдать России часть украинской территории», — сказал эксперт.

Аналитик также добавил, что ситуация в Украине не будет стабильна в ближайшие месяцы.

«Сами американцы говорят, что в Украине критическими будут ближайшие 6 месяцев. Поскольку американцы пока не предоставляют наступательное оружие в больших масштабах, это говорит о том, что они не хотят решительной победы Украины. Это говорит о том, что они готовятся к очередным минским соглашениям, но в ближайшие полгода ожидать стабилизации не стоит», — считает эксперт.

Магид также утверждает, что все заявления американцев о том, что у них закончились заряды — не правда.

«Американские издания пишут, что США сохранили боезапасы со времен «Холодной войны» — это три миллиона кассетных снарядов, специально предназначенных для борьбы с тем типом армии, которая была у Советского Союза и России. То есть, у них не просто нет снарядов. У них есть все для максимального поражения огромной советской армии, если бы она вторглась в Европу. Плюс ко всему, у США есть миллионные снаряды в складах Израиля и Южной Кореи», — добавил он.

Аналитик отмечает, что сейчас США начали распечатывать свои запасы в Корее и Израиле, чтобы удержать российское наступление.

«Успех России, а именно сохранение территорий, которые они заняли после 24 февраля, означает, что можно разрушать ту систему международных отношений, которую выстроили американцы. Это разрушит всю американскую гегемонию в мире. С другой стороны, успех России может стать стимулом для Китая, который давно собирается присоединить Тайвань. Пекин внимательно следит за происходящем, и пытается высадиться на Тайване, и этот вопрос для них имеет важное значение.

Если они увидят слабость США и то, что они не поддерживают своих союзников, то это для них очень большой стимул занять Тайвань. В случае же успеха Украины — это месседж для Китая. Поэтому американцы не желают допускать успех России. С потерей Украины они смогут потерять контроль над огромными регионами»,- считает политолог.

Ниджат Гаджиев