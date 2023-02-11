Несмотря на значительные потери российские войска продолжают наступать на пяти направлениях в Украине.

«Несмотря на значительные потери, враг продолжает вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00, сообщает УНИАН.

Сейчас на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация — без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

«Вместе с тем, враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных районах с Украиной, не прекращает осуществлять артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии соприкосновения», — говорится в сводке.

В то же время украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также 3 других важных объектах противника.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал Генштаб, за сутки Россия выпустила по Украине 106 ракет и нанесла 59 авиаударов, 28 из которых — по использованию беспилотников Shahed-136.

Отмечается, что российские оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В ГУР заявили, что «ракетный блицкриг» Российской Федерации провалился, но она продолжит наносить удары. Россия имеет еще много устаревшего ракетного вооружения.