Глава МВД Турции Сулейман Сойлу позвонил министру по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковнику Кямаледдину Гейдарову.
«Брат мой Кямаледдин, нам необходимы еще палатки. Буду признателен, если вы поможете в связи с этим», — сказал Сойлу.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу позвонил министру по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковнику Кямаледдину Гейдарову.
«Брат мой Кямаледдин, нам необходимы еще палатки. Буду признателен, если вы поможете в связи с этим», — сказал Сойлу.
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