Глава МВД Турции Сулейман Сойлу позвонил министру по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковнику Кямаледдину Гейдарову.

«Брат мой Кямаледдин, нам необходимы еще палатки. Буду признателен, если вы поможете в связи с этим», — сказал Сойлу.