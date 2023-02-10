Инцидент, зарегистрированный как самоубийство в Баку, оказался преднамеренным убийством.

В Хатаинскую районную прокуратуру столицы поступила информация о том, что 10 февраля примерно в 08:00 Солмаз Мансурова (1977 г.р.) совершила самоубийство на территории района, передает АПА.

В результате следственных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры, было установлено, что это не самоубийство, а преднамеренное убийство, которое совершил сын покойной, 2007 года рождения.

Подросток задержан.