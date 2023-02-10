В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Кэндис МакДейган.

В ходе встречи министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Азиатским банком развития: «Помимо этого, за последние годы динамично развивается наше совместное региональное сотрудничество».

В своей речи министр подчеркнул, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения Азербайджана: «Усовершенствование системы здравоохранения, особенно ее цифровизация и развитие человеческого капитала является приоритетным вопросом для нашей страны».

По его словам, сотрудничество с Азиатским банком развития в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта. Учитывая это, Минздрав Азербайджана заинтересован в расширении сотрудничества с Азиатским банком развития в этой сфере.

Директор постоянного представительства АБР в Азербайджане поблагодарила за теплый прием и выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны. Кэндис МакДейган также отметила, что в течение текущего года Азиатским банком развития будет разработан проект Страновой стратегии партнерства (ССП) с Азербайджаном на 2024-2028-е годы.

По ее словам, данный документ определит долгосрочные приоритеты партнерства АБР и Азербайджана, в том числе сотрудничество в сфере здравоохранения.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о потенциальных областях сотрудничества в течение следующего периода ССП. Стороны также обсудили сотрудничество по развитию цифрового здравоохранения в нашей стране.