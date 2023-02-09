Землетрясения магнитудами 4.8 и 3.4 произошли в турецком городе Кахраманмараш.
Об свидктельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
О жертвах и разрушениях нет данных.
Землетрясения магнитудами 4.8 и 3.4 произошли в турецком городе Кахраманмараш.
Об свидктельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
О жертвах и разрушениях нет данных.
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