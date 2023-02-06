На юго-востоке Турции в провинции Хатай после мощного землетрясения произошел взрыв на газопроводе. Взрыв и пожар произошли после сильного землетрясения в провинции Кахраманмараш.

Отмечается, что огонь наблюдается в двух местах на нитке трубопровода, проложенного через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания порядка 3 км, сообщило агентство İhlas.

Так же были опубликованы кадры крупного пожара в двух местах на нитке трубопровода, который проложен через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания порядка 3 км. Отмечается, что взрывы и пожары начались после сильного землетрясения в провинции Кахраманмараш.