Самолет авиакомпании Buta Airways, выполнявший рейс Баку-Стамбул, из-за погодных условий сел в Анкаре.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, капитан воздушного судна авиакомпании Buta Airways, выполнявшего рейс J2-9105 по маршруту Баку-Стамбул (Сабиха Гёкчен), принял решение совершить посадку в Анкаре в связи с непогодой в пункте назначения.

Самолет приземлился в международном аэропорту Эсенбога (Анкара) в 20:50 по бакинскому времени. Перелет в Стамбул будет осуществлен, как только это позволят погодные условия.