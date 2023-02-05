Вопрос о возможности поставок вооружений Украине находится в стадии изучения, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Интерфакс.

«Вопрос о поставках оружия был рассмотрен и отклонен предыдущим израильским правительством. Я изучу эту тему и дам ответ, который считаю приемлемым», — сказал Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

По его словам, решение будет приниматься «с учетом национальных интересов Израиля».

Он также добавил, что Иерусалим продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.