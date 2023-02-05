Министр обороны Алексей Резников показал, чем сейчас защищаются российские военные от украинских HIMARS. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Резников показал, как выглядит военный угольниковый отражатель, который используют военные РФ для защиты.

«Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от… HIMARS»

Министр подчеркнул, что действительно «это война свободного будущего против тоталитарного прошлого».