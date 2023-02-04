Жительница села Лаза Гусарского района Назпари Пиралиева, 1929 года рождения, повесилась в своем доме, сообщает «Репорт».
Причина самоубийства пока неизвестна. По факту ведется расследование.
Жительница села Лаза Гусарского района Назпари Пиралиева, 1929 года рождения, повесилась в своем доме, сообщает «Репорт».
Причина самоубийства пока неизвестна. По факту ведется расследование.
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