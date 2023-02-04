Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал высказывания депутата Госдумы России Виталия Милонова.

«Вслед за оскорблением азербайджанского народа, депутат Госдумы Виталий Милонов публично и в абсолютно хамской недостойной форме оскорбил Русскую общину Азербайджана.

Мало того, что это категорически недопустимое поведение для парламентария, но ведь Милонов де-факто пытается подорвать Декларацию о союзническом взаимодействии, которую подписали президенты России и Азербайджана, и тем самым открыто выступает против политического курса Владимира Путина.

В сложившейся ситуации Русская община Азербайджана, полагаю, должна официально обратиться к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой отреагировать на столь недостойный и нарушающий парламентскую и человеческую этику поступок Виталия Милонова и дать ему соответствующую оценку», — написал Коротченко на своей странице в Facebook.

Также Коротченко поделился заявлением Русской общины Азербайджана.