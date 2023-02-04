Посещения Карабаха является уникальным опытом для всех, кому посчастливилось здесь побывать.

Об этом корреспонденту Report, сопровождающему группу международных путешественников из 12 стран, находящихся с визитом в Карабахе, заявил Филипп Льюис (Philip Lewis) из Великобритании.

«Очевидно, что в Карабахе произошло очень много плохих вещей: разрушены дома, мечети, школы. Но мы также видим, что, несмотря на все это, сейчас восстановительные работы идут полным ходом»,- сказал он, добавив, что ему приятно наблюдать над тем, что здесь строятся новые дороги и дома, возрождаются разрушенные города и села, инфраструктура.

Ф.Льюис подчеркнул, что хотел бы вернуться на освобожденные земли Азербайджана через 3 либо 5-10 лет, чтобы увидеть результаты этой прекрасной работы, которая сейчас ведется в этом регионе.