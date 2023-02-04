Ответ в случае ударов по Крыму и вглубь России будет быстрым, жестким и убедительным. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о действиях России в случае ударов по Крыму ракетами дальнего радиуса действия

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Рассуждать так могут только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии. Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров. Но вашингтонские маразматики в Администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы.

Наш ответ может быть любым. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным, — пригрозил он.