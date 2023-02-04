Теперь ряд приграничных областей России будут постоянно жить в условиях «террористической угрозы».

Накануне российские власти объявили о бессрочном продлении «желтого» уровня террористической угрозы на территории Брянской и Курской областей. Якобы в целях усиления охраны и защиты российской территории.

Незадолго перед этим президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру введения повышенного «террористического уровня» руководством регионов.

«Официальные лица Брянской и Курской областей, скорее всего, будут использовать этот новый режим «уровня террора» для усиления правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, частично представить войну в Украине как прямую угрозу внутренней безопасности России, чтобы создать дальнейшую поддержку в России «спецоперации», – заявили в ISW.

Война в Украине – текущая ситуация

По словам президента Зеленского, в настоящее время обстановка на фронте остается очень тяжелой. Однако даже сейчас с фронта приходят хорошие новости, заявил он.

Россия продолжает перебрасывать войска во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие населенные пункты. Только за последнюю неделю корпус российских оккупантов там увеличился на 10-15 тысяч человек.

В Украине начали формировать штурмовые бригады «Гвардии наступления». Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что новые соединения будут очень важны во время контрнаступательных операций.