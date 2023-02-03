Находящийся с визитом в Азербайджане министр торговли и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Об этом глава МИД Венгрии сообщил в Facebook.

«Всего неделю назад мы встретились с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в Будапеште, где договорились вывести сотрудничество между нашими странами на новый уровень. Сейчас мы продолжаем нашу совместную работу в Баку.

Как и многие новые европейские друзья, мы также являемся старыми друзьями Азербайджана, поэтому хорошо знаем друг друга и можем сесть за стол переговоров на основе взаимного уважения. Наша цель — в ближайшее время вывести азербайджанский природный газ на венгерский рынок», — отметил Сийярто.