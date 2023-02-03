Перебравшийся в 2013 году в Россию французский актер Жерар Депардье хотел избавиться от слишком больших налогов на родине и даже временно получил бонусы от Кремля.

Однако беззаботная жизнь «нового русского» продолжалась не так долго, как он рассчитывал. После 24 февраля 2022 года Депардье раскритиковал Путина и решил сменить жизнь в закрывающейся «железным занавесом» России на свободу в Европе. Депардье назвал вторжение России на территорию Украины «безумным и недопустимым эксцессом» Путина, пишет Le Figaro.

«Мне стыдно быть русским. Мне очень больно, что нас ассоциируют с орками и бандитами, фашистами и уголовниками… Вырученные финансы от продажи мордовской квартиры я перевел на помощь в ВСУ. Обращаюсь к властям Франции за поддержкой и прошу предоставить мне статус беженца от войны», — говорит теперь Депардье.