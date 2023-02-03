Украинским военным необходимы дальнобойные ракеты. Это поможет обеспечить оборону от российских захватчиков и заставит их проиграть.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Украины Алексей Резников на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии.

Резников обратился к западным партнерам с призывом как можно быстрее помочь с установлением противоракетной обороны.

«Успех Украины на поле боя – это ваш успех тоже. Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно захватить стратегическую инициативу», — заявил министр.

Он сказал, что Украине необходимо получить Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

«Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. Мы имеем достаточно целей на временно захваченной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами», — подчеркнул Резников.

По словам министра, украинские военные нуждаются также в танках и бронетехнике. При этом он поблагодарил за те решения по поставкам, которые были приняты на последней встрече в Рамштайне.