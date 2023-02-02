Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху приказал пересмотреть политику Иерусалима по вопросу поставок вооружений Украине. На израильское государство оказывают давление США – ранее в Вашингтоне опасались, что Нетаньяху из-за своей «дружбы с Путиным» может выбрать пророссийский вектор политики. Пересмотр курса на помощь Киеву будет проводится под руководством силовых структур, дипломатии и Офиса премьера, однако высокопоставленные чиновники предполагают, что особых изменений не произойдет.

Как сообщает израильское издание Walla, Нетаньяху поручил пересмотреть политику Иерусалима по поставкам вооружений для Украины.

Коллективный Запад во главе с США оказывает давление на Израиль по вопросу оружия для Киева, однако ранее большинство призывов отклонялось, поскольку государство опасается напряженности в отношениях с РФ и роста уровня угрозы израильской безопасности в Сирии.

При этом в Вашингтоне уже выражали свое беспокойство из-за того, что Израиль может занять более пророссийскую позицию в связи с «дружбой» Нетаньяху с директором страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Журналисты со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников пишут, что политика по поставкам Украине вооружений пересматривается штабом национальной безопасности в Офисе премьера с участием Минобороны, МИД и Моссада.