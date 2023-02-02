3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, к вечеру они постепенно прекратятся. Северо-западный ветер во второй половине дня ослабнет.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем до 6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах снег. Местами осадки будут интенсивными. Вечером они постепенно прекратятся. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 0- 5° тепла, днем 5-8° тепла, ночью в горах 7-12° мороза, днем 2-7° мороза. Ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается гололедица на дорогах.