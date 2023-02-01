Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о награждении лиц, отличившихся активностью в области молодежной политики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана, по случаю 2 февраля – Дня азербайджанской молодежи постановляю:

За плодотворную деятельность в осуществлении государственной молодежной политики наградить следующих лиц:

медалью «Терегги»

Бабаева Фуада Мухтар оглу

Байрамову Шафаг Загиф гызы

Акберова Гадира Халис оглу

Арабова Орхана Намиг оглу

Гадимбекову Гюнай Руфат гызы

Гадирова Мубариза Юсиф оглу

Нифталиеву Вюсалю Сахиб гызы

медалью «За отличие на государственной службе»

Гасилова Эльвина Бахтияр оглу

Исагова Натига Джанкиши оглу

Пашаеву Нису Фазиль гызы

Рзаеву Джамилю Рамиз гызы.