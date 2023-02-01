В Азербайджане будут лишать свободы сроком до 3 лет за преследование сексуального характера в отношении детей.

По этом поводу в Уголовный кодекс добавлена новая статья — 171.2 (Преследование сексуального характера в отношении детей), сообщает «Репорт».

В соответствии с новой статьей, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от одного года до трех лет применяется в случае если совершеннолетний с целью вступления в половую связь, совершения сексуальных действий или производства детской порнографии совершил практические действия для организации встречи с лицом, не достигшим 14 лет, посредством информационных и коммуникационных технологий.