Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем положительно скажется на региональном мире и стабильности, написал в Twitter министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Сегодня утром я говорил со своими партнерами в Азербайджане, министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым. Мы обсудили важные связи между нашими странами в области обороны и выразили приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Я уверен, что это положительно скажется на мире и стабильности в регионе», — отметил министр.