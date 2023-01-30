В настоящее время религиозная ситуация в Азербайджане стабильна.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что в Азербайджане попытка подорвать политическую стабильность в стране путем использования религиозного фактора изначально обречена на провал.

«И силовые структуры, и общественность, и средства массовой информации играют особую роль в предотвращении таких попыток. Азербайджан — толерантная, мультикультурная и единая страна. Здесь соблюдаются исламские ценности”, — приводит «Репорт» его слова.