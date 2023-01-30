Посольство США в Анкаре выпустило обновленное предписание американским гражданам быть бдительными в связи с вероятностью терактов в Турции.

«Правительство США предупреждает своих граждан о вероятных и неизбежных ответных нападениях террористов на церкви, синагоги и дипмиссии в Стамбуле или других местах, которые часто посещают жители западных стран. В особенности это районы [Стамбула] Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль», — сообщило посольство.

Дипмиссия отмечает, что данное сообщение «обновляет предупреждение от 27 января 2023 года, касающееся инцидентов с сжиганием Корана в Европе». Тогда посольства США и Франции предупреждали о возможных терактах против иностранцев в Турции.