Атака на военные объекты и правительственные учреждения Ирана в ночное время в прямом смысле произвела эффект разорвавшейся бомбы фантастической силы. Собственно, серия синхронных нападений в разных точках страны имела целью застать врасплох иранский режим и подтолкнуть его на срочные ответные действия.

Путаться в мнениях и предположениях относительно акторов, которые инициировали нападение, сложно. Ряды антииранского фронта давно сформированы, и кому принадлежит роль первой скрипки в осуществлении выпадов, гадать не приходится.

Время атаки совпало с визитом шефа ЦРУ Уильяма Бернса в Израиль, где он имел встречу с главой разведывательного агентства «Моссад» Давидом Барнеа и другими высокопоставленными представителями еврейского государства. Официально было сообщено, что американский эмиссар пустился в дорогу ради осуществления мер по де-эскалации в свете двух громких террористических актов, совершенных в Иерусалиме, жертвами которых стали более десяти человек.

Положение в зоне Палестинской автономии и в самом деле обострилось, потому что израильские силы безопасности в городе Дженин провели упреждающие меры, уничтожив свыше десяти человек. Их, как обычно, объявили террористами. Среди убитых есть подростки.

Дабы предотвратить волну насилия, американский высокопоставленный представитель заранее объявил, что планирует встретиться и с палестинскими руководителями. Но, несмотря на активизацию американской дипломатии, Палестинская национальная администрация объявила о прекращении координации сотрудничества с властями Израиля в сфере безопасности, что равнозначно образованию вакуума. А раз так, то следует ожидать новой эскалации.

Однако если принять во внимание особенности новой волны насилия на Ближнем Востоке, то не трудно заметить руку Тегерана, который имеет большое влияние на ХАМАС. Боевое крыло радикальной структуры давно находится под влиянием иранских властей, которые обеспечивают подопечных не только финансами, но и техникой, технологиями изготовления взрывчатых веществ, вооружений, широко используемых в партизанских вылазках против израильских военных и мирных граждан.

К тому же новые выпады хамасовцев совпали с днем памяти жертв Холокоста, и это не осталось незамеченным не только со стороны израильтян, но и сообщества.

Развитие событий и их плачевный итог дают все основания заключить, что в заочном противостоянии Иран с заклятым врагом первым сделал дерзкий ход, спровоцировав обстановку, и нарвался на ощутимый контрудар.

За действиями, направленными на уничтожение военной инфраструктуры ИРИ, четко высвечивается мессидж, согласно которого противостоящим иранскому режиму силам доподлинно известны местонахождение и главные параметры стратегических объектов Ирана. Это означает, что в случае необходимости карающие действия могут приобрести более масштабный и серийный характер.

Как бы ни старались сохранить хладнокровие власти Ирана, придерживаясь молчания, им есть над чем поработать и подумать. Ведь это же не впервой, когда внутри страны иностранные агенты, главным образом израильские, похищают ученых и высокопоставленных военных, ликвидируют так называемых закрытых ученых, давая знать, что план нанесения урона иранским интересам довольно широк и разнообразен.

С 2020 года были зафиксированы дроновые атаки на другие объекты военного назначения. Стало быть, в случае надобности могут последовать новые сногсшибательные сюрпризы.

По мере развития событий наблюдается высокий накал информационного противостояния. Правда, ни Тегеран, ни Тель-Авив особенно не комментируют происшедшее. Иранские источники убеждают, будто разрушения незначительны, а человеческих потерь и вовсе нет, хотя в это трудно поверить.

Некоторые из взрывов и пожаров иранские агентства поторопились списать на последствия разрушительного землетрясения, что произошло в северной части страны в провинции Восточный Азербайджан.

А израильские источники сообщают об успешности предпринятых атак, намекая, что целью нападения было нанесение урона ракетной программе ИРИ. Это видится правдоподобным, ибо в пригородах Исфахана и находятся главные подразделения военной промышленности страны, специализирующиеся на разработке новых видов ракетных комплексов.

Еще в середине прошлого года иностранная пресса со ссылкой на иранские источники сообщала об успешном завершении иранцами программы производства гиперзвуковых ракет, способных обходить вражеские ПВО и ПРО. Есть свидетельства, которые подтверждают правдивость этих сообщений.

Арабские издания утверждают, что предпринятая операция с использованием квадрокоптеров и других малых летательных аппаратов была осуществлена на совместной американо-израильской основе. Очень даже может быть, так как в данный момент невозможно не заметить интенсифицирующуюся координацию между Вашингтоном и Тель-Авивом. На Ближний Восток к своему главному союзнику уже направился и госсекретарь Энтони Блинкен.

По всей вероятности и он будет концентрировать внимание на иранской теме, которая обрастает все более тревожными признаками для западной коалиции. Не исключено, что для гарантированно эффективного противостояния с Тегераном на Ближнем Востоке будет разрабатываться новая панель, включающая в себя более действенные средства и факторы борьбы.

Ясно одно, что союзники в антииранской партии будут перемещать центр тяжести во внутрь ядра, то есть вглубь страны, чтобы действовать наверняка и с более высокой точностью. Не случайно стали новые подробности событий 29 января, согласно которых реализация операции по нанесению удара была осуществлена с иранской территории.

Итак, Тегеран на ответ не решился, а может проводит тщательный разбор полетов, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Главное для него это выработка линии обороны, чтобы в случае повторения нападений упреждать опасности.

А еще Тегерану не мешает взвесить свои шаги на внешних рубежах и воздерживаться от всевозможных авантюр и провокаций, чтобы не превратиться в абсолютного изгоя. Ведь видно невооруженным глазом, как высокие персоны в руководстве стимулируют воинствующее невежество, санкционируя нападения на дипмиссии и иностранные представительства.

Инцидент с посольством Азербайджана в Тегеране вконец подмочил и без того пошатнувшуюся репутацию Ирана. По всему видно, что внутри правящих сил дает о себе знать возрастающий уровень агрессии. Это с следствие проблемного положения, в котором оказалась страна, еле справляющаяся с растущими вызовами.

Однако парадокс в том, что многие из этих проблем правящая элита создает собственными руками, тратя на битые номера энергию и ресурсы. Так не лучше ли направлять их на реализацию благих намерений и не противопоставлять себя друзьям и соседям?!

Тофик Аббасов