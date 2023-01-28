28 января министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, позвонив министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, осудил вооруженное нападение на посольство нашей страны в Иране, подчеркнул необходимость того, чтобы задержанный понес наказание в короткие сроки.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, министр Сироджиддин Мухриддин выразил соболезнования семье погибшего в результате нападения на посольство начальника службы охраны и всему азербайджанскому народу. Он отметил, что Таджикистан всегда готов оказать поддержку Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность министру иностранных дел дружественного Таджикистана за соболезнования и поддержку. Он довел до внимания, что потребовано наказать всех заказчиков и организаторов гнусного террористического акта против нашего посольства, включая исполнителя.