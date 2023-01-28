Италия и Франция договорились совместно закупить порядка 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны, которые поставляются Украине. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источник.

Уточняется, что не все ракеты будут предназначены для Киева. Часть из низ останется в итальянских и французских арсеналах.

По данным издания, 27 января министры оборон Италии и Франции Гуидо Крозетто и Себастьен Лекорню обсуждали на встрече в Риме технические детали поставок систем ПВО на Украину.