В ходе работ по разминированию освобожденных территорий в Агдамском районе были обнаружены установленные противником самодельные взрывные устройства большой мощности.

Как сообщили в ANAMA, выявлены факты установки одной 240-миллиметровой турбореактивной ракеты 9М24Ф и более 30 120-миллиметровых минометных снарядов, связанных друг с другом и размещенных на обочине дороги внутри насыпей, присыпанных землей.

Каждый 120-мм минометный снаряд содержал более 3 кг взрывчатого вещества, целью таких снарядов было массовое поражение техники и людей:

«Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) сообщает, что на освобожденных территориях продолжаются работы по разминированию. Подобные ситуации, с которыми мы столкнулись в ходе операций по обезвреживанию — взрывные устройства особой формы, мины-ловушки — свидетельствуют о терроризме, направленном противником против мирного населения с целью устроить смертоносный взрыв», — говорится в сообщении.