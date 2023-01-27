Погибший при отражении нападения на посольство Азербайджана в Тегеране начальник службы охраны Орхан Аскеров ранее работал в дипломатической миссии страны в Москве.

Об этом говорится в соболезновании посольства Азербайджана в России.

«От имени посла Полада Бюльбюльоглу и коллектива посольства выражаем глубокие соболезнования семье, близким и сослуживцам Орхана Аскерова, который в свое время работал в дипломатической миссии нашей страны в Москве, погибшего при отражении предательского вооруженного нападения на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Желаем скорейшего выздоровления раненым. Верим, что организаторы и исполнители этого варварского нападения понесут заслуженное наказание», — говорится в заявлении посольства.