Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с руководством Минобороны принял участие в запуске первых тестовых беспилотных летательных аппаратов, произведенных совместно с польской стороной.

Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присутствовал на тестовом полете беспилотных летательных аппаратов, произведенных на грузино-польском предприятии. Боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты успешно осуществили тестовый полет», — говорится в сообщении.

Тестовые полеты выполнили дрон-камикадзе Warmate и разведывательный дрон FlyEye. Warmate является барражирующим летательным аппаратом, у которого высокая эффективность и точность уничтожения цели. Он может нести разные боеголовки. FlyEye, в свою очередь, может выполнять разведывательные задачи при сложных метеорологических условиях, а также во время радиоэлектронной атаки. Дрон получает данные, анализирует их, а затем передает на землю в режиме реального времени.

Как позже отметил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, который также присутствовал на тестовом запуске, власти с апреля планируют начать массовое производство указанных БПЛА.