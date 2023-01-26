Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую.

Таким образом бывший вице-премьер РФ, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал приглашение экс-командующего сепаратистами Донбасса и офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) на фронт Евгением Пригожиным, создателем ЧВК «Вагнер».

«Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в «ЛНР» ждут, вперёд, бро», — добавил Рогозин.