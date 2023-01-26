За 15 лет Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане реализовало в стране около 400 проектов на общую сумму 224 млн евро.

С данным заявлением выступил глава Представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на открытии концертной программы, посвященной 15-летию Представительства ЕС в Азербайджане.

Он отметил, что Представительство ЕС способствует тесному сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном в различных сферах и делает это путем поддержания широких контактов с различными государственными учреждениями, а также способствует развитию политических и экономических отношений.

П.Михалко добавил, что в этом году между ЕС и Азербайджаном состоялись визиты на высоком уровне: «Как представительство мы внесли свой вклад в успешную реализацию этих визитов. ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Согласно последнему бизнес-опросу, 80 процентов бизнесменов Европы заинтересованы в инвестировании в Азербайджан. Мы поддерживаем правительство и партнеров в проведении реформ. Меморандум, подписанный в сфере энергетики в июле прошлого года, поднял наше партнерство на более высокий уровень. Мы подписали новое соглашение в области зеленой энергетики, а также о транспортировке энергии через Черное море в Бухаресте».

Михалко сказал, что ЕС выделил Азербайджану 2 миллиарда евро финансовой поддержки: «Переговоры по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном и по авиационному соглашению находятся на продвинутой стадии. За эти 15 лет Представительство ЕС реализовало в Азербайджане около 400 проектов на сумму 224 млн евро. Эти проекты охватывают гражданское общество, производство продуктов питания, образование и сельское хозяйство, развитие регионов и другие сферы».

Дипломат отметил, что ЕС является одним из крупнейших партнеров, оказывающих поддержку Азербайджану в разминировании.

«Мы совместно с экспертами и государственными учреждениями стран-членов ЕС и Азербайджана реализовали в стране более 50 твиннинг-проектов. Будем и впредь поддерживать Азербайджан в проведении реформ в сферах прав человека и юстиции», — отметил он.

Он добавил, что продолжит свои усилия для тесного партнерства между ЕС и Азербайджаном.