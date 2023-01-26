Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону «СВО», подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

Прилепин уже направился в зону проведения «спецоперации» в Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.

Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.

Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению «СВО».