В Индии начались аресты студентов за просмотр документального фильма BBC о премьер-министре страны Нарендре Моди. Об этом пишет Foreign Policy.

Издание сообщает о десятках арестованных студентов, преимущественного мусульманского вероисповедания, учащихся в университете имени Джавахарлала Неру, а также в Национальном исламском университете в Нью-Дели.

Отмечается, что местные власти намерено отключили электричество в кварталах города, где располагались учебные заведения, чтобы помешать показу фильма.

Запрещенная индийскими властями документальная лента под названием «Индия: вопрос Моди» затрагивает вопрос его участия в подавлении религиозных столкновений между мусульманами и индуистами в 2002 году. В то время Моди был главой штата Гуджарати.

В феврале 2002 года индуистская община и паломники обвинили мусульман в умышленном поджоге пассажирского поезда, из-за которого погибли 58 человек, и начали погромы мусульманских анклавов города Ахмадабад в Гуджарати. Foreign Policy указывает, что тогда Моди занял проиндуистскую позицию.