Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить Семена Слепакова на предмет «дискредитации» российской армии из-за его песни «Колыбельная» о погибшем российском солдате.

«Мы обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ („Публичная дискредитация ВС РФ“)», — рассказал ТАСС директор фонда Александр Карабанов.

Ранее этот фонд обратился в Минюст с просьбой внести Слепакова в реестр «иностранных агентов». Его песня, заявили тогда в фонде, «дискредитирует использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью».

Слепаков, пишет «Коммерсант», находится за пределами России.