Вопрос о выходе Вооруженных сил Украины из Бахмута Донецкой области сейчас не стоит. Об этом заявил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире общенационального телемарафона.

«Так вопрос не стоит… Бахмут поэтому и стоит, поэтому он и наша крепость, поэтому Бахмут и не пал – потому что ВСУ оттуда не уходят. Так же говорили в свое время про донецкий аэропорт: «А почему оттуда не выходят защитники?» Это наша территория, мы не имеем права ее оставить. И это странно, чтобы сейчас выйти из Бахмута в то время, когда фактически в Бахмуте контролируемая ситуация, удается давать отпор российским войскам», – сказал он.

По словам Ковалева, россияне «сравняли с землей» Бахмут. но «пока там есть подвалы, есть возможность украинским военным обороняться и держать территорию, они будут там оставаться».