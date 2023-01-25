Президент США Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила 25 января администрация Белого дома.

США ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы, рассказал представитель администрации США. В связи с этим Киев уже запросил у Вашингтона новую бронетехнику для подготовки контрнаступления.

Выступая с речью в Белом доме, Байден указал, что с приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают.

«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», — заявил американский лидер.

