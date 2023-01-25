«На сегодняшний день идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта», заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, происходит перемещение мобилизационных резервов врага, «россияне готовятся к мощному наступлению».

«Смена командующих РФ, завершение первого этапа мобилизации, перегруппировка российских войск свидетельствуют о том, что весна и начало лета будут решающими в этой войне», — сказал представитель ГУР.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать».

«Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно», — сказал он.