В рамках рабочего визита в Узбекистан глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты братских, дружественных отношений и отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном. Был подчеркнут высокий потенциал возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня и региональная ситуация.

Затем министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым.

Стороны обсудили актуальные вопросы отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.