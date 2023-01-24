В рамках рабочего визита в Узбекистан глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены различные аспекты братских, дружественных отношений и отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном. Был подчеркнут высокий потенциал возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня и региональная ситуация.
Затем министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым.
Стороны обсудили актуальные вопросы отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.
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