В Уганде впервые в истории введена в эксплуатацию буровая установка по добыче нефти.

Об этом пишет газета Daily Monitor.

По данным издания, добыча началась на нефтяном месторождении Kingfisher в Западной области страны, в округах Хоима и Кикуубе. Разработка запасов этого месторождения позволит развивать экономику Уганды.

В Минэнергетики и минеральных ресурсов Уганды отметили, что месторождение Kingfisher располагается к югу от озера Альберт.

Австралийская компания Hardman Resources подтвердила наличие запасов нефти в районе озера Альберт несколько лет назад.