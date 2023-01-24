В Уганде впервые в истории введена в эксплуатацию буровая установка по добыче нефти.
Об этом пишет газета Daily Monitor.
По данным издания, добыча началась на нефтяном месторождении Kingfisher в Западной области страны, в округах Хоима и Кикуубе. Разработка запасов этого месторождения позволит развивать экономику Уганды.
В Минэнергетики и минеральных ресурсов Уганды отметили, что месторождение Kingfisher располагается к югу от озера Альберт.
Австралийская компания Hardman Resources подтвердила наличие запасов нефти в районе озера Альберт несколько лет назад.
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