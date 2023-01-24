Замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне коррупционного скандала с закупками продуктов для нужд вооруженных сил страны, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что министр обороны Украины Алексей Резников сегодня поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в кабинет министров Украины.

Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. В информации министерства обороны Украины подчеркивается, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров, обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях.